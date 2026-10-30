 ياسمين صبري تروج لفيلمها نصيب بلقطات من العمل - بوابة الشروق
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ياسمين صبري تروج لفيلمها نصيب بلقطات من العمل


نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 4:36 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 4:36 م

روجت الفنانة ياسمين صبري لفيلمها الجديد "نصيب" الذي انطلق في دور العرض السينمائي الأربعاء الماضي، وتخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة في السينما، بمجموعة من لقطات العمل، نشرتها عبر حسابها على "فيسبوك".

ويشارك ياسمين صبري في بطولة الفيلم كل من: معتصم النهار، ورحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

وصُورت مشاهد الفيلم بالكامل في مدينة الغردقة الساحلية.

تدور أحداث فيلم "نصيب" في إطار درامي خفيف حول فتاة جميلة تجد نفسها أمام أكثر من عريس، وتدخل في رحلة بحث عن الشخص المناسب الذي يمكن أن يكون شريك حياتها، ومع تطور الأحداث تتغير مسارات حياتها مع بداية قصة حب تجمعها بالشخصية التي يقدمها معتصم النهار، الذي يُعجب بها ويحاول التقرب منها والتعبير عن مشاعره تجاهها، لتتطور العلاقة تدريجيا من الإعجاب إلى الحب.

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