بن غفير يبحث مع نتنياهو منع المعارضة من تشكيل حكومة

بحث زعيم حزب "القوة اليهودية" الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع المعارضة من تشكيل حكومة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، عن الحزب قوله: "التقى رئيس حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير، أمس (الخميس) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال لقاء مطول "سبل الحفاظ على الحكومة اليمينية، ومنع تشكيل حكومة يسارية تحظى بدعم مؤيدي الإرهاب"، وفق تعبيره.

ويخشى نتنياهو وبن غفير تشكيل المعارضة اليهودية حكومة بدعم من الأحزاب العربية، بعدما لم يحصل أي من معسكري نتنياهو أو التغيير (المعارضة) على أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة.

ومساء الخميس، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية انتهاء فرز أصوات الانتخابات، بحصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر التغيير و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعدا في الكنيست، على أن تعلن النتائج النهائية الأربعاء المقبل، بعد استكمال عمليات التدقيق.

وأظهرت نتائج الانتخابات أن مجموع مقاعد معسكر التغيير والأحزاب العربية يصل إلى 67 مقعدا، لكن الأحزاب العربية لا تُحسب ضمن معسكر التغيير، ما يجعل تشكيل حكومة بديلة مرهونا بالتوصل إلى تفاهمات سياسية بين الأحزاب.

وكان رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان دعا، في وقت سابق، قادة معسكر التغيير إلى إعادة النظر في مواقفهم بشأن التعاون مع الأحزاب العربية، من أجل إيجاد سبيل لتشكيل حكومة جديدة.

والتقى جولان، الخميس، رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بهدف تسريع تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.

وسبق أن أعلن جولان تأييده مشاركة القائمة العربية الموحدة في حكومة مقبلة، في حين يعارض رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان تشكيل ائتلاف حكومي بمشاركة الأحزاب العربية.