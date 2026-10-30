عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف توافدوا منذ ساعات الصباح لأداة صلاة الجمعة، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، حيث قام جنود الاحتلال باحتجاز عدد من المصلين والمرابطين عند باب الأسباط، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ويمنع الاحتلال منذ أكثر من 3 أعوام أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على مزارعين من قاطفي الزيتون في منطقة الودات شمال بلدة بروقين غرب سلفيت، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن المستوطنين اعتدوا بالضرب على أحد قاطفي الزيتون، ما استدعى نقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي، كما اعتدوا على مركبات المزارعين وألحقوا أضرارا مادية بها.

وتشهد محافظة سلفيت تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، خاصة خلال موسم قطف الزيتون، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.