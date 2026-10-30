 أمين حلف الناتو يبحث مع وزير الدفاع السعودي الوضع الأمني في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين حلف الناتو يبحث مع وزير الدفاع السعودي الوضع الأمني في الشرق الأوسط

بروكسل/ الأناضول
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 12:52 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 12:52 م

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الوضع الأمني في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق تدوينة نشرتها المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة.

وأوضحت أن روته ووزير الدفاع السعودي أجريا اتصالا هاتفيا تناولا خلاله الوضع الأمني في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة.

فيما أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه جرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون العسكري والدفاعي، والتنسيق المشترك تجاه التطورات الراهنة في المنطقة بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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