تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 10جنيهات، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية إلى 6350 جنيها للبيع، مقابل 6360 جنيها خلال تعاملات أمس.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، هبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7257 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5442 جنيهًا، وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا بنحو 80 جنيها ليصل إلى 50 ألف و800 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب إلى أقل من 4000 دولار للأونصة مع خسارة شهرية ثانية بسبب ارتفاع أسعار النفط ومخاوف رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، كما تراجعت الفضة إلى أقل من 51 دولاراً للأونصة بخسائر 16% خلال أكتوبر، وسط موجة بيع في أسهم التكنولوجيا وتأثيرات على الأسواق المالية العالمية.

ويأتي ذلك الانخفاض بالتزامن مع إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث قرر رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% لتصل إلى 20% للإيداع و 21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، وذلك بعد 5 مرات من تثبيتها في 24 سبتمبر و20 أغسطس و9 يوليو و21 مايو و2 أبريل.