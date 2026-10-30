ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 138.5 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 105.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، انخفضت قيمة الواردات المصرية من المجر لتبلغ 101.6 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 154.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 34.3%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتسجل 240.1 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 260.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 7.8%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية من المجر.

وجاءت الفواكه في مقدمه أهم عشر مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى المجر أول 7 شهور من عام 2026 بقيمة 46.5 مليون دولار، يليها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 34.9 مليون دولار، ثم الخضر بقيمة 27.1 مليون دولار، ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 20.1 مليون دولار، وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 4.9 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.6 مليون دولار، ومنتجات من خزف بقيمة 2.9 مليون دولار، وزجاج ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار، ومطاط ومصنوعاته بقيمة مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 893.8 ألف دولار.

فيما جاءت السيارات والجرارات والدراجات أهم عشر مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من المجر أول 7 شهور من عام 2026 بقيمة 19.8 مليون دولار، يليها قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية بقيمة 19 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 11.2 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 9.7 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 7.5 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 5.6 مليون دولار، ومطاط ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.8 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 2.9 مليون دولار، وأغدية محضرة للحيوانات بقيمة 2.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات المجرية في مصر 1.3 مليون دولار خلال أول 9 شهور من العام المالي 2025 / 2026 مقابل 0.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024 / 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 62.5%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 3.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 41.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 809 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 495 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 63.4%.