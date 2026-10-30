انطلاق احتجاجات وإضرابات واسعة في إيطاليا ضد حكومة ميلوني

بدأت في إيطاليا اليوم الجمعة، احتجاجات على مستوى البلاد ضد الحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، حيث من المتوقع تنظيم مظاهرات في نحو 50 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن ينضم طلاب المدارس والجامعات إلى العديد من المسيرات، في حين دعا اتحاد نقابات العمال المستقلة إلى إضرابات في عدة قطاعات، من بينها النقل العام المحلي والبعيد المدى وقطاع الرعاية الصحية.

وتم نشر قوات الأمن بأعداد كبيرة وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف محتملة.

وتستهدف الاحتجاجات ائتلاف ميلوني، المكون من ثلاثة أحزاب من اليمين المتطرف والمحافظين والذي يتولى السلطة في إيطاليا منذ أربع سنوات، ويحمله المتظاهرون المسئولية عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الأجور. كما يطالب الطلاب بتوفير مزيد من التمويل للمدارس والجامعات.

كانت أعمال شغب قد أندلعت في ميلانو في 18من الشهر الجاري بعد احتجاجات كانت سلمية في البداية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط تشريعية حكومية مختلفة.