زعيم كوريا الشمالية يحث على تحقيق التفوق المطلق في تكنولوجيا المسيرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، دعا بلاده إلى تحقيق "تفوق مطلق" في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وذلك خلال زيارته معرضا لتكنولوجيا الطيران غير المأهول وعرضا للأسلحة.

وأضافت الوكالة أن استعراضا للقوة النارية أُقيم عقب المعرض، وشمل طائرات مسيّرة انتحارية، وصواريخ كروز تكتيكية، وطائرات مسيّرة متعددة الأغراض، ومجموعة من راجمات الصواريخ المتعددة عيار 600 ملليمتر.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال، أمس، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 مقذوفات، من بينها صواريخ باليستية قصيرة المدى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية، قال كيم إن السعي إلى تحقيق التفوق في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة "خيار لا غنى عنه"، بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة للحروب الحديثة.

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في أنظمة الأسلحة غير المأهولة يجب أن يكون أولوية قصوى لكوريا الشمالية، في إطار بناء قوات مسلحة حديثة.

ودعا كيم مرارا إلى تطوير الطائرات المسيّرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، أمر كيم بالإنتاج الضخم للمسيّرات الانتحارية في نوفمبر 2024، وأشرف على اختبار نماذج مزودة بالذكاء الاصطناعي في مارس 2025.

وفي سبتمبر 2025، وصف الذكاء الاصطناعي بأنه أولوية قصوى في تحديث الأسلحة.

ومنذ أكتوبر 2024، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 16 ألف فرد إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.

وخلصت المخابرات الكورية الجنوبية إلى أن بيونج يانج اكتسبت خبرة عملية في حرب الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية وعمليات الأسلحة المشتركة.