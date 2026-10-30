روسيا تقصف مراكز صناعة عسكرية في كييف وتتصدى لمسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، ضربات على منشآت البنى التحتية للموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة أوديسا، إضافة لمراكز الصناعة العسكرية في كييف ومدن أخرى.

كما أفاد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، بالتصدي لهجوم 862 طائرة مسيرة على موسكو وضواحيها منذ مساء يوم أمس وحتى صباح اليوم، مؤكداً تدمير معظمها قبل اقترابها من العاصمة.

بدورها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أوكرانيا أوقفت هجماتِها على مصافي النفط الروسية بعد أسابيعَ من ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن التجميد غير الرسمي للضربات قد يستمر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة الثلاثاء المقبل، وربما حتى أواخر نوفمبر، لكن كييف لم تعلن رسمياً بعد عن وقف هجماتها، وتربط تجميدها بامتناع موسكو عن ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الهجمات الأوكرانية الأخيرة بالمسيرات على العاصمة موسكو، وهي تحتضن فعالياتٍ ذات طابع عالمي مثل القمة الروسية-الأفريقية، تؤكد حتمية استمرارِ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لضمان حماية روسيا من هذه التهديدات.

وأشار بيسكوف أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتخذ نهجاً استفزازياً يهدِفُ إلى زيادة التحريض وإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وبالتالي فروسيا -وفق بيسكوف- تستبعد أي دور للاتحاد في المحادثات الثلاثية المرتقبة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.