الاقتصاد الألماني يحقق نموا مفاجئا خلال فصل الصيف

حقق الاقتصاد الألماني نموا مفاجئا خلال فصل الصيف، رغم الضغوط والتحديات التي يواجهها.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر0% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، وفقا لحسابات أولية أعلنها مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

وبذلك تتزايد المؤشرات على تحقيق الاقتصاد الألماني نموا قويا خلال العام الجاري.

ووفقا لبيانات خبراء الإحصاء، ارتفعت نفقات الاستهلاك بشكل طفيف خلال الربع الثالث، في حين تراجعت الاستثمارات بحسب النتائج الأولية. كما شهدت صادرات السلع الألمانية الصنع أداء أضعف مع بداية النصف الثاني من العام.

وأوضح مكتب الإحصاء أن "التطور الحيوي للغاية للصادرات، الذي ساد خلال النصف الأول من العام، تراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2026".

ورغم أن انخفاض منسوب المياه خلال الصيف أدى إلى إبطاء تعافي الاقتصاد الألماني بعض الشيء، بعدما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 4ر0% و3ر0% على التوالي خلال الربعين الأول والثاني مقارنة بالربع السابق، فإن التراجع الذي كان يخشاه البعض في أداء الاقتصاد خلال الصيف لم يحدث، ر