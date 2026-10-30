تحدث مصطفى شبيطة، المدير الفني لوادي دجلة، عن خسارة فريقه أمام بيراميدز، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا ما طُلب منهم خلال اللقاء، رغم عدم الخروج بالنتيجة التي كانوا يأملونها.

وقال شبيطة في تصريحات لقناة أون سبورت: "كنا نستهدف حصد النقاط الثلاث أمام أحد أقوى فرق الدوري، ولذلك أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه والتزامهم بالتعليمات طوال المباراة".

وأضاف: "استعددنا للمواجهة جيدًا على مدار الأسبوع، ونجحنا في الوصول إلى مرمى المنافس وخلق فرصة محققة قبل نهاية الشوط الأول، لكن غاب عنا التوفيق في ترجمتها إلى هدف".

وواصل: "تعاملنا بشكل جيد مع الكرة، وتمكنا من الخروج بها والوصول إلى مناطق بيراميدز، إلى جانب الحد من الضغط الذي فرضه علينا الفريق المنافس".

واختتم المدير الفني لوادي دجلة: "مررنا بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، وخضنا مواجهات قوية، لكن هناك تطورًا في مستوى الفريق، وهدفنا مواصلة العمل والبناء على ما قدمناه خلال المباريات القادمة".