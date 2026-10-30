رويترز: عودة الوسطاء القطريين إلى طهران سعيا لاتفاق بين أمريكا وإيران

قال مسئول مطلع لرويترز إن الوسطاء القطريين عادوا إلى طهران اليوم الجمعة في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسئول أن محادثات الوساطة تجري بالتنسيق مع واشنطن.

وذكر مسئول مطلع على المفاوضات أن قطر قدمت مسودة خطة سلام إلى إيران يوم الأحد. لكن مسئولا إيرانيا كبيرا رفض المقترحات ووصفها بأنها غير مقبولة، وقال إن طهران ستتمسك بموقفها بشأن الملف النووي.

وتريد واشنطن إدراج المسائل النووية منذ بداية المفاوضات. وتطالب طهران من جانبها بأن تنهي الولايات المتحدة أولا حصارها على الموانئ وترفع العقوبات المفروضة على تصدير النفط.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء، إن طهران لا تزال على اتصال وثيق مع الوسطاء لمراجعة الأفكار التي يمكن أن تضمن تنفيذ مقترحها الخاص بشأن وقف إطلاق نار لسبعة أيام والذي يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تواصل نائبه جيه.دي فانس مع إيران يتعلق بالإمدادات الطبية، وذلك عقب تقارير إعلامية أمريكية ربطته بجهود لإحياء محادثات إنهاء الحرب.