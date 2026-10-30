المعارضة الإسرائيلية تبحث تشكيل ائتلاف حكومي

اجتمع سياسيون من المعارضة في إسرائيل عقب إعلان المؤشرات الأولية لانتخابات الكنيست، من أجل بحث الخيارات المتاحة لتشكيل ائتلاف حكومي.

وفاز ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة بـ53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما ظل الليكود بزعامة نتنياهو الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا. أما تكتل المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، فقد حصل على 48 مقعدا.

وحققت الأحزاب العربية تقدما لافتا بحصول القائمة العربية الموحدة (رعام) والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، وفق لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ما يجعلها في موقع يتيح لها لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة.

ولم يحصل أي من معسكر نتنياهو او المعارضة على أغلبية الـ61 مقعدا اللازمة في الكنيست، إذ يحتاج معسكر نتنياهو إلى 8 مقاعد إضافية، مقابل 13 لمعسكر آيزنكوت.

وقال يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري الليبرالي، إنه اجتمع مع آيزنكوت.

وكتب جولان على منصة "إكس" عقب الاجتماع: "إنقاذ إسرائيل على المحك".

كما اجتمع جولان أيضا مع منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة (رعام)، وكذلك مع الزعيم السابق للمعارضة يائير لابيد.

وقال جولان لاحقا إنه أراد تجربة كل الخيارات والعمل مع جميع الشركاء. ودعا جولان مؤخرا أيضا إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، التي حققت أداء قويا في الانتخابات، لكن أحزاب المعارضة اليهودية الأخرى ترفض هذا الطرح حتى الآن.

وكثف معسكر نتنياهو ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، أمس الخميس، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحد من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتزوير، لكنه حذر من وصم عرب إسرائيل بأكملهم، بعدما سجلوا مشاركة انتخابية غير مسبوقة.