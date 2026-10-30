التونسية يسرا محنوش تلون المسرح الكبير بالمشاعر الرومانسية.. ومحمد شاهين يخوض تجربة أولى بالمهرجان.. ونجوم الأوبرا يتألقون بين مقامات الطرب

علي الحجار يختتم الفعاليات بأوبرا الإسكندرية.. ومواهب جامعة القاهرة تحتفي بالموروث الإبداعي في معهد الموسيقى

لا تزال ليالي الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجي، والمهداة إلى اسم أمير الغناء هاني شاكر، تنسج حكايتها اليومية في ليلتي القاهرة والإسكندرية.

فعلى المسرح الكبير، انساب صوت التونسية يسرا محنوش ليلون الأمسية بالمشاعر الرومانسية، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبي، شدت بمجموعة من الأغاني، منها: «في يوم وليلة»، و«العيون السود»، و«العذاب يا حبيبي»، و«بفكر فيك»، و«أوعدك»، و«دارت الأيام»، و«ما بعدش عني»، و«أنساك»، و«أي دمعة حزن لا»، و«الأطلال»، و«آه على البلد دي».

وقبلها، أثبت الفنان محمد شاهين أن تجارب الشباب قادرة على محاورة الكبار، وبصوته الدافئ أشعل الحنين في القلوب، وقدم أغنيات «جوا الروح»، و«حياتك يا حبيبي»، و«لون باهت»، و«حلف القمر»، و«ملكة جمال الناس»، و«بعيد عنك»، و«رصيد الستر».

وازدادت الأمسية ثراء بأصوات نجوم الأوبرا أحمد سعيد ونهاد فتحي وحسام حسني، الذين تنقلوا بين المقامات الطربية، وقدموا مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة، كان منها «سحب رمشه»، و«سمرا يا سمرا»، و«غاب القمر»، و«القريب منك بعيد»، و«أول مرة تحب»، و«على حسب وداد قلبي»، كما عزف الدكتور جمال عبد المنعم على آلة القانون صولو لحن «قارئة الفنجان».

وأخرج الحفل مهدي السيد، وبدأ بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «صانع الموسيقى المرحة»، استعرض محطات من مسيرة الموسيقار منير مراد، من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا، بإشراف سامر ماضي، ومونتاج مصطفى أحمد ومحمد مصطفى.

واختتمت الفعاليات على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» بحفل للنجم علي الحجار، تضمن نخبة من أعماله الراسخة في الوجدان، كان منها «الشهد والدموع»، و«على قد ما حبينا»، و«زي الهوى»، و«مكتوبالي»، و«أنا كنت عيدك»، و«مغرم صبابة»، و«يا مصري ليه»، و«في قلب الليل»، و«شمعة ودمعة»، و«تيجيش نعيش»، و«أنت المدد»، و«ما تمنعوش الصادقين»، و«العروسة»، و«جوه حضني»، و«مسألة مبدأ»، و«الزين والزينة»، و«لما الشتا»، و«الليل وآخره»، و«يا أبو الريش»، و«يا إسكندراني»، و«عارفة»، و«بوابة الحلواني».

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، احتفت مواهب فرقة جامعة القاهرة للموسيقى العربية، نورا حسني وأيمن عبد المعطي وضحى عبد الملك وياسر محمود وجنة أيمن وبسمة أمين وفرح محمد، بقيادة المايسترو أحمد يحيى، بالموروث الإبداعي، وتغنت بكوكبة من المؤلفات البارزة، كان منها «إن راح منك يا عين»، و«نسم علينا الهوى»، و«ليه خلتني أحبك»، و«زي العسل»، و«حياتك يا حبيبي»، و«بهية»، و«لولا الملامة»، و«أنت عمري»، و«ميدلي فيروز»، و«من حبي فيك يا جاري»، و«بتونس بيك»، و«بتسأل ليه عليا»، و«على عش الحب»، و«جميل وأسمر»، و«جانا الهوى»، و«احلف بسماها»، إلى جانب موسيقى «أما براوة».