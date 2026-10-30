مارتين يقلص مشاركته في سباق ماليزيا للتعافي من كسر المعصم

قال فريق أبريليا إن متسابقه الإسباني خورخي مارتين لم يكمل التجارب الحرة في سباق جائزة ماليزيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الجمعة، وذلك من أجل التركيز على التعافي من كسر تعرض له في معصمه قبل انطلاق السباق بعد غد الأحد.
وأكمل بطل الفئة الأولى لعام 2024، 12 لفة في حصة التجارب الافتتاحية، وسجل زمنا أقل بفارق ثانيتين عن أسرع لفة، التي سجلها منافسه على اللقب مارك ماركيز.
وأعلن الفريق في وقت لاحق جاهزية مارتين لمواصلة المنافسة على حلبة سيبانج، حيث ذكر فريق أبريليا أن الإسباني سيقضي وقتا إضافيا في التعافي.
وقال أبريليا في بيان "بالاتفاق مع المدير الطبي الدكتور أنجيل شارتي، تقرر ألا يكمل خورخي مارتين التجارب الحرة، مما يتيح له وقتا إضافيا للتعافي قبل استكمال فعاليات أيام السباق".
وسُمح للسائق (28 عاما) بالقيادة أمس الخميس بعد اجتيازه فحصا طبيا أجراه على معصمه الأيمن المكسور إثر حادث وقع خلال سباق السرعة في فيليب آيلاند بأستراليا مطلع هذا الأسبوع.
وألغي سباق جائزة أستراليا الكبرى لاحقا بسبب الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية، مما ترك مارتين متأخرا بعشر نقاط عن ماركيز في الترتيب العام للبطولة مع بقاء أربع جولات على النهاية.