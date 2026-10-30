زيلينسكي يزور تركيا السبت تلبية لدعوة أردوغان

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجري زيارة عمل إلى تركيا غدا السبت تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال دوران عبر منصة "إن سوسيال" التركية: "بناء على دعوة من رئيسنا، السيد رجب طيب أردوغان، سيقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة عمل إلى بلادنا في 31 أكتوبر 2026".

وأضاف: "خلال المباحثات في إسطنبول، ستتم مناقشة خطوات تطوير التعاون الثنائي بين تركيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني والوضع الأمني ​​في البحر الأسود".

وشهد البحر الأسود في الأشهر الماضية هجمات طالت سفنا تجارية وبنى تحتية بحرية وسط اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن استهدافها.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا حربا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا" في شؤونها.