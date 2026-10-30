 ضبط سائق لاتهامه بتحصيل أجرة وتحميل ركاب أزيد من المقرر في سوهاج - بوابة الشروق
الجمعة 30 أكتوبر 2026 4:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -
النتـائـج تصويت

ضبط سائق لاتهامه بتحصيل أجرة وتحميل ركاب أزيد من المقرر في سوهاج

محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 4:23 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 4:23 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق ميكروباص؛ لاتهامه بتحصيل أجرة وتحميل ركاب أزيد من المقرر حال سيره بأحد الطرق في سوهاج.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت منشورا متداولا بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ميكروباص بتحصيل أجرة وتحميل ركاب أزيد من المقرر حال سيره بأحد الطرق بسوهاج.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الميكروباص الظاهر بمقطع الفيديو وقائده، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وأضافت الداخلية أنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بتاريخ 28 الجاري حال تواجده بدائرة قسم شرطة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك