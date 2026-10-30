ضبط سائق لاتهامه بتحصيل أجرة وتحميل ركاب أزيد من المقرر في سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق ميكروباص؛ لاتهامه بتحصيل أجرة وتحميل ركاب أزيد من المقرر حال سيره بأحد الطرق في سوهاج.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنها رصدت منشورا متداولا بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ميكروباص بتحصيل أجرة وتحميل ركاب أزيد من المقرر حال سيره بأحد الطرق بسوهاج.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الميكروباص الظاهر بمقطع الفيديو وقائده، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وأضافت الداخلية أنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بتاريخ 28 الجاري حال تواجده بدائرة قسم شرطة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.