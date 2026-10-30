رئيس الهيئة العامة للاستثمار: مصر تمثل شريكا استثماريا استراتيجيا ومركزا للإنتاج والتصدير

قال محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمثل شريكا استثماريا استراتيجيا ومركزا للإنتاج والتصدير، بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال العربي الإيطالي بمدينة ميلانو الإيطالية، لبحث فرص إقامة شراكات جديدة بين مجتمعات الأعمال العربية والإيطالية، وفق بيان وزارة الاستثمار اليوم.

وأوضح عوض أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات المصرية الإيطالية إلى التكامل الإنتاجي والصناعي، من خلال الاستفادة من الخبرات الإيطالية في التكنولوجيا والتصنيع، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الهندسية، والغزل والنسيج، والتصنيع الزراعي، والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وأكد أن مشاركة الهيئة في المنتدى تستهدف تعزيز الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والإيطالي، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التكامل بين البلدين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تتيح للشركات الإيطالية منصة تنافسية للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من شبكة اتفاقياتها التجارية، مؤكدا التزام الهيئة بدعم المستثمرين في مختلف مراحل مشروعاتهم، وداعيا الشركات الإيطالية إلى استكشاف الفرص المتاحة والتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، بما يحقق مصالح مشتركة ومستدامة.