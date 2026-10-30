أعلن الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إجراء تغيير جذري على نظام المسابقة بداية من عام 2027، لينهي بذلك تقليدًا استمر منذ انطلاق البطولة عام 1996، بعدما قرر اعتماد جدول زمني يتماشى مع الدوريات الأوروبية الكبرى.

وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، كانت منافسات الدوري الأمريكي تُقام خلال العام الميلادي نفسه، إذ تنطلق في فبراير وتنتهي في ديسمبر، لكن النظام الجديد سيجعل الموسم يمتد بين عامين، بداية من يوليو 2027 وحتى مايو 2028.

وبموجب التغيير، سيحصل اللاعبون والأجهزة الفنية على إجازة صيفية خلال شهر يونيو، عقب نهاية الموسم وقبل انطلاق الموسم التالي، كما سيشهد نظام الانتقالات اعتماد فترتين للميركاتو، صيفية وشتوية، بما يتزامن مع مواعيد سوق الانتقالات في أوروبا.

ومن المنتظر أن يمنح النظام الجديد نجومًا مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وروبرت ليفاندوفسكي تجربة أكثر توافقًا مع المواعيد التي اعتادوا عليها في الدوريات الأوروبية.

موسم انتقالي لتجنب توقف المنافسات

وقبل تطبيق النظام الجديد، سيخوض الدوري الأمريكي موسمًا انتقاليًا قصيرًا خلال عام 2027، لتفادي التوقف الطويل الذي كان سيحدث بين نهاية الموسم التقليدي في ديسمبر 2026 وبداية النظام الجديد في يوليو من العام التالي.

وبعد انتهاء موسم 2026، سيحصل اللاعبون على إجازتهم المعتادة في يناير، قبل انطلاق الموسم الانتقالي يوم 19 فبراير 2027، على أن تستمر المنافسات حتى 8 مايو من العام نفسه.

وخلال هذه الفترة، ستخوض الفرق الثلاثون المشاركة في البطولة 14 مباراة لكل فريق، بواقع 7 مواجهات على ملعبه و7 خارج أرضه، على أن تقتصر المباريات على فرق المؤتمر نفسه، سواء الشرقي أو الغربي.

نظام جديد للأدوار الإقصائية

وبعد نهاية المرحلة الأولى، تتأهل أفضل 8 فرق من كل مؤتمر إلى الأدوار الإقصائية، التي ستقام بنظام خروج المغلوب خلال شهر مايو، على أن تُحدد مواعيد المباريات لاحقًا.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الذكرى في الولايات المتحدة (Memorial Day)، وتحديدًا يوم 31 مايو 2027، لتُسدل الستار على الموسم الانتقالي قبل بدء حقبة جديدة في تاريخ الدوري الأمريكي.