ضبط مياه مفلترة تحمل علامات تجارية وهمية داخل مصنع بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لتعبئة المياه مجهولة المصدر في ديرب نجم بالشرقية.
وضُبط بداخل المصنع 9 أطنان مياه صنبور مفلترة ومعبأة داخل خزانات بلاستيك – 1800 عبوة مياه مفلترة تحمل علامة تجارية وهمية "منتج نهائى"- حسب بيان من وزارة الداخلية اليوم-
وشملت المضبوطات 600 قطعة مستلزمات إنتاج - خط إنتاج، تمهيدا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.