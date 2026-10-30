ضبط مياه مفلترة تحمل علامات تجارية وهمية داخل مصنع بالشرقية

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لتعبئة المياه مجهولة المصدر في ديرب نجم بالشرقية.

وضُبط بداخل المصنع 9 أطنان مياه صنبور مفلترة ومعبأة داخل خزانات بلاستيك – 1800 عبوة مياه مفلترة تحمل علامة تجارية وهمية "منتج نهائى"- حسب بيان من وزارة الداخلية اليوم-

وشملت المضبوطات 600 قطعة مستلزمات إنتاج - خط إنتاج، تمهيدا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.