القبض على شخص تعدى بالضرب على طليقته في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالتعدي على طليقته بالضرب، لخلافات سابقة بينهما، وذلك بعد تداول فيديو بالواقعة على مواقع التواصل.

قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إنها رصدت مقطع فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام تعدي أحد الأشخاص على إحدى السيدات بالضرب بالفيوم.

وتابعت بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بتضررها من طليقها، لتعديه عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات حال توجهها لزيارة والدتها بدائرة القسم وذلك لخلافات سابقة بينهما.

وأضافت الداخلية أنه أمكن ضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو عامل – مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.