القبض على متهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص، لإتهامه بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب على المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، رصدت إدارة أحد الأشخاص لكيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وأضافت عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – طلبات التحاق بالكيان – مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.