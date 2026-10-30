إطلاق نار متقطع يدفع إثيوبيين للفرار إلى كينيا وتكدس شاحنات البضائع على الحدود

سُمع دوي إطلاق نار متقطع اليوم الجمعة قادم من بلدة مويالي الواقعة على الجانب الإثيوبي من الحدود (وهي بلدة حدودية تقع على الخط الفاصل بين إثيوبيا وكينيا، وتنقسم البلدة بين الدولتين، في وقت واصل فيه المدنيون الإثيوبيون الفرار إلى كينيا هربا من موجة العنف الناجمة عن نزاع إقليمي.

وتكدست شاحنات البضائع على جانبي الحدود في ظل استمرار التوتر بين قادة ولايتي أوروميا والصومال الإقليميتين في إثيوبيا.

ورصد مراسل صحفي في بلدة مويالي الواقعة على الجانب الكيني إطلاق نار قادما من الجانب الإثيوبي للحدود، أفاد بسماع دوي إطلاق نار متقطع بشكل يومي منذ 22 أكتوبر.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أول أمس الأربعاء، نقلا عن السلطات المحلية، أن ما يقدر بنحو 50 ألف شخص عبروا إلى داخل كينيا، ارتفاعا من 36 ألفا أبلغ عنهم يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن عمليات التسجيل والتحقق لا تزال مستمرة.