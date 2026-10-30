 الفنانة فريدة سيف النصر تتهم آخرين بمضايقتها وإزعاجها أمام مسكنها في العجوزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفنانة فريدة سيف النصر تتهم آخرين بمضايقتها وإزعاجها أمام مسكنها في العجوزة

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 2:34 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 2:34 م

تقدمت الفنانة فريدة سيف النصر، ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، لتعرضها لمضايقات متكررة بسبب تجمع عدد من الشباب أمام منزلها بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، مطالبة بالتدخل لوضع حد لما وصفته بالإزعاج المستمر.

وأوضحت الفنانة، في بلاغها أنها متضررة من وجود مجموعات شبابية بصورة متكررة في محيط مسكنها، وما يصاحب ذلك من تصرفات تسبب لها الضيق والإزعاج.

وتابعت أن استمرار هذه التجمعات أمام منزلها أثر على شعورها بالراحة والخصوصية، الأمر الذي دفعها إلى الاستعانة بالشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحمايتها من المضايقات.

وعقب تلقي البلاغ، بدأت الجهات المختصة إجراء الفحص والتحريات للوقوف على تفاصيل الواقعة، والتحقق من طبيعة التجمعات التي أشارت إليها الفنانة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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