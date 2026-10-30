آيزنكوت وبينيت يعينان رئيسي كتلتي حزبيهما في الكنيست الإسرائيلي

بدأت الأحزاب التي ستدخل الكنيست الإسرائيلي الـ26 بتعيين رؤساء لكتلها البرلمانية، وذلك قبيل مراسم أداء اليمين القانونية في 10 نوفمبر المقبل.

وأعلن غادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، أن النائب روي فولكمان سيتولى رئاسة كتلة الحزب في الكنيست، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان فولكمان عضوا في الكنيست عن حزب "كولانو" (لم يعد قائما اليوم) خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019، حيث شغل آنذاك أيضا منصب رئيس كتلة الحزب.

وأشاد آيزنكوت بفولكمان، واصفا إياه بأنه شخص يتمتع بـ "خبرة سياسية واسعة"، ويمتلك "القدرة القيادية المثبتة" اللازمة لهذا المنصب.

في غضون ذلك، عين نفتالي بينيت، رئيس حزب "بيحاد"، عضو الكنيست إيتان جينزبورج -الذي كان ينتمي إلى حزب "أزرق أبيض" في البرلمان المنتهية ولايته- رئيسا لكتلة حزبه في الكنيست.

وكان جينزبورج، المولود في الأرجنتين، قد شغل سابقا منصب وزير الاتصالات لفترة وجيزة بلغت شهرا و11 يوما، وذلك قبل حل حكومة نتنياهو-جانتس في يونيو 2021.

وفاز ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة بـ53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما ظل الليكود بزعامة نتنياهو الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا.

أما تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت، فقد حصل على 48 مقعدا، وحققت الأحزاب العربية تقدما لافتا بحصول القائمة العربية الموحدة (رعام) والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، وفق لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ما يجعلها في موقع يتيح لها لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة.

ولم يحصل أي من معسكر نتنياهو أو المعارضة على أغلبية الـ61 مقعدا اللازمة في الكنيست، إذ يحتاج معسكر نتنياهو إلى 8 مقاعد إضافية، مقابل 13 لمعسكر آيزنكوت.