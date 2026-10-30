تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم 70 جنيها إضافية ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية إلى 6280 جنيها للبيع، مقابل 6350 جنيه خلال بداية التعاملات.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 20 جنيها في التعاملات الصباحية، ليصل إجمالي الهبوط إلى 90 جنيها، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7177 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5382 جنيهًا، وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا بنحو 720 جنيها ليصل إلى 50 ألف و320 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 1% إلى 3983.03 دولار للأوقية، كما انخفضت الفضة بنسبة 2.5% إلى 50.86 دولار.