إعلام عبري: فلاي دبي تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر

قالت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، إن شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر المقبل.

ولم توضح القناة أسباب القرار، فيما لم يصدر عن الشركة إعلان بهذا الشأن.

وفي 30 سبتمبر الماضي، علقت الشركة رحلاتها من وإلى تل أبيب بشكل مؤقت، عقب حادث شهدته رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب صباح اليوم ذاته.

وفي ذلك اليوم، شهدت رحلة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وعلى متنها 174 إسرائيليا، محاولة للسيطرة على الطائرة، قبل أن يتمكن ركاب وأفراد من الطاقم من إحباطها.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار تبوك بالسعودية بعد تغيير مسارها، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث ودوافع منفذه.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات أظهرت شروع مساعد قائد الطائرة، وهو عُماني الجنسية، في السيطرة عليها لتنفيذ "عملية انتحارية تستهدف مطار بن جوريون".

وأثارت الحادثة حينها انتقادات وتساؤلات في إسرائيل بشأن الإجراءات الأمنية المرتبطة بالرحلات الجوية المتجهة إليها، وسط مطالب بالتحقيق في أوجه القصور التي سمحت بوقوعها.