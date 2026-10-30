اعتقال 3 أشخاص على خلفية انفجار في أثينا

قالت السلطات اليونانية، إنها ألقت القبض على رجلين يونانيين ومواطن ألباني يشتبه ‌في أنهم سرقوا أنابيب غاز نحاسية من أحد المباني، ما تسبب في تسرب أدى إلى انفجار أسفر عن سقوط قتلى في وسط أثينا ⁠الشهر الماضي.

وأودى الانفجار الذي وقع في 25 سبتمبر الماضي في منطقة بلاكا السياحية بحياة ستة أشخاص، من بينهم أربعة أمريكيين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأفاد مسئولون في فرقة الإطفاء في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بأن خبراء من وحدة التحقيقات الجنائية ‌التابعة ⁠للفرقة خلصوا بعد إجراء التحقيقات إلى أن المشتبه بهم اتلفوا قبل ساعات من وقوع الانفجار البنية التحتية الرئيسية لإمدادات الغاز ⁠الطبيعي في المبنى المؤلف من طابقين بعدما انتزعوا أجزاء الأنابيب النحاسية.

ووقع الانفجار في الساعات ⁠الأولى من صباح ذلك اليوم عندما ضغط أحد السكان على مفتاح إضاءة.

ومن ⁠المتوقع أن يمثل المشتبه بهم أمام ممثل للادعاء العام اليوم الجمعة.