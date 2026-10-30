قائد الناتو: لا تأخير في تسليم صواريخ باتريوت لكييف

أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال ألكسوس جرينكيفيتش، أن الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي من طراز باتريوت وشحنات الأسلحة الممولة من الحلفاء الأوروبيين.

وقال جرينكيفيتش للصحفيين في ريجا اليوم الجمعة: "لقد تم تسليم كل شيء بالفعل، وفي الواقع، تم تسليم شحنة خلال الأسبوع المنصرم"، مضيفا: "لن أخوض في تفاصيل أعداد الصواريخ أو أنواعها، لكن عمليات التسليم مستمرة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح جرينكيفيتش أنه "لم يتأخر أي شيء تم إدراجه ضمن قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا، والتي دفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون"، في إشارة إلى البرنامج الذي يقوده الناتو لمشتريات الأسلحة الأمريكية بتمويل من أعضاء آخرين في الحلف العسكري.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث هذا الأسبوع على توقيع اتفاقيات تأمر بنقل صواريخ "باتريوت" من دول ثالثة إلى كييف.

وتحتاج أوكرانيا بشكل عاجل إلى الصواريخ الاعتراضية أمريكية الصنع لحماية بنيتها التحتية للطاقة والمدنية من الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية المتصاعدة.