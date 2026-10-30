الشرطة الاسكتلندية تجري تحقيقات بشأن زيارة الأمير السابق أندرو وإبستين لقلعة ملكية

تجري الشرطة الاسكتلندية تحقيقات بشأن الفترة التي قضاها الأمير السابق أندرو في القلعة الملكية الخاصة بالملك تشارلز الثالث في بالمورال، برفقة جيفري إبستين الراحل المدان بجرائم جنسية وشريكته جيسلين ماكسويل، حسبما أعلنت السلطات اليوم الجمعة.

وقالت شرطة اسكتلندا إن التحقيقات لا تزال في "مرحلة مبكرة للغاية".

وأضافت الشرطة في بيان: "تستند جميع التحقيقات إلى الأدلة، مع وضع احتياجات الضحايا والناجين في صميم تلك التحقيقات. ولا يمكننا الكشف عن تفاصيل التحقيقات الجارية ،و الوضع ليس مناسبا للإدلاء بمزيد من التعليقات".

وكانت صور نشرتها وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري قد أظهرت على ما يبدو، الأمير السابق، المعروف حاليا باسم أندرو ماونتباتن-وندسور، خلال رحلة صيد في القلعة برفقة إبستين.

وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على ماونتباتن-وندسور في فبراير الماضي، واحتجزته لساعات، للاشتباه في التورط في سلوك غير لائق أثناء توليه منصبا عاما، على خلفية علاقته بإبستين.