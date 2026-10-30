الجيش اليمني: تحييد 336 حوثيا خلال 1087 عملية استهداف

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أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تحييد 336 من قيادات جماعة الحوثي وعناصرها وتنفيذ 1087 عملية عسكرية ضدها خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال النزيلي إن القوات اليمنية نفذت خلال الساعات الماضية "1087 عملية استهداف ناجحة، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات"، ضمن عملية "فجر اليمن".

أوضح أن العمليات طالت "مراكز القيادة والسيطرة المتقدمة، وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها، ومصادر نيرانها، وتحصيناتها، ووسائل حركتها وإمدادها، وقدراتها النيرانية الثقيلة".

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.

وفيما يخص محافظة تعز (جنوب غرب) قال النزيلي إن قوات الجيش نفذت هجمات على مواقع وصفها بأنها "ذات أهمية ميدانية عالية"، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم ومواقعهم، موقعة "خسائر فادحة في صفوف المليشيا وقدراتها".

وأشار إلى أن العمليات شملت جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، ما ساهم في إحباط محاولات الحوثيين للتسلل ومنع وصول التعزيزات إليهم ونقلها بين محاور القتال.

وتابع النزيلي: "أسفرت العمليات عن تحييد نحو 336 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 112 آليةً وعربةً ومعدةً ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل".

ومنذ يوليو الماضي، تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، خصوصا بمحافظة تعز المطلة على مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من ربع مليون نسمة، بحسب تقارير أممية.

وتشهد تعز، إحدى أكبر المحافظات اليمنية سكانا، انقساما في السيطرة، إذ تسيطر القوات الحكومية على مركز المحافظة ومناطق أخرى، فيما حقق الحوثيون خلال الأسابيع الماضية تقدما في مناطق ريفية وساحلية، وفق المعطيات الميدانية المتاحة.

وأدى التصعيد المتجدد إلى كسر الهدوء النسبي الذي شهده اليمن منذ أبريل 2022، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة السكان جراء المواجهات والنزوح.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.