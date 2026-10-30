عباس يدعو لحماية المقدسات في فلسطين ويندد بإجراءات إسرائيل التعسفية

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وندد بإجراءات إسرائيل "التعسفية" ضد الكنائس.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس أساقفة قبرص الرومية جورجيوس الثالث في مقر الأسقفية الأرثوذكسية بالعاصمة نيقوسيا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ضمن اليوم الثالث والأخير من زيارة عباس لقبرص الرومية.

وأطلع عباس، رئيس أساقفة قبرص، على آخر التطورات في فلسطين، مؤكدا أن الحفاظ على الوجود المسيحي "يمثل أولوية وطنية، وجزءا أساسيا من حماية الهوية الحضارية والتاريخية للأرض المقدسة".

وشدد على "ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني، ورفض جميع الاعتداءات والإجراءات التي تستهدفها أو تمس بحرية الوصول إليها وممارسة الشعائر الدينية فيها".

وندد الرئيس الفلسطيني "بإجراءات سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) التعسفية بحق الكنائس ومؤسساتها، والقيود المفروضة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة".

وخلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، تعرضت كنائس ومنشآت تؤوي مسيحيين ونازحين في القطاع لهجمات إسرائيلية أسفرت عن قتلى وجرحى.

وفي 11 أغسطس الماضي، قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، في بيان، إن الاعتداءات الإسرائيلية على التجمعات المسيحية "تهدد وجودها المتجذر في الأرض".

وأضافت اللجنة أن الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون المسيحيون "لم تعد حوادث معزولة"، وإنما تأتي في سياق متواصل يشمل اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات والقيود على حرية العبادة.

كما جدد عباس إدانته للاعتداء الذي استهدف "كنيسة القديس جاورجيوس" للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وأسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وفي 23 أكتوبر الجاري، استهدف مسلحون مشيعين خلال جنازة في محيط كنيسة بمحافظة الكرك، وبلغت حصيلة ضحايا الهجوم 9 شهداء و25 مصابا، وفق قناة "المملكة" الرسمية.