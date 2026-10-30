أعلنت سوريا، الجمعة، وفاة 7 مواطنين، بينهم 5 أطفال، جراء السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدة محافظات منذ 3 أيام، فيما لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال الصالح إن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تواصل لليوم الثالث على التوالي الاستجابة للفعالية الجوية المترافقة بأمطار غزيرة أدت لتشكل السيول وفيضانات محلية.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني السوري في الوزارة نفذت حتى صباح الجمعة أكثر من 550 استجابة ميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماة وإدلب وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا.

وذكر أن "عدد البلاغات الواردة إلى فرق الاستجابة تجاوز 900 بلاغ، يجري التعامل معها وفقاً لترتيب الأولويات، مع إعطاء الأولوية للحالات المهددة للحياة، تليها حماية الممتلكات وتأمين الطرق والمرافق العامة".

وأشار الصالح إلى تسجيل "وفاة 7 مواطنين، بينهم 5 أطفال قضوا غرقاً في برك مياه تشكّلت نتيجة السيول، ورجل توفي جراء حادث سير ناجم عن السيول".

وتابع: "تمكنت الفرق من إنقاذ 60 مدنياً بعد أن حاصرت السيول مركباتهم، وما يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين تجري عمليات بحث مكثفة للعثور عليهم".

كما نفذت الفرق، بحسب الوزير، عمليات إخلاء آمن لمدرستين تضمان أكثر من 350 طالباً، إضافة لتنسيق إجلاء 375 عائلة من مخيمات في الرقة، والاستجابة لـ 7 مخيمات في ريفي حلب وإدلب.

وأكد أن الفرق نفذت أيضا أعمالاً واسعة لشفط المياه المتجمعة وتصريفها من الأحياء السكنية والمنازل والمرافق العامة، شملت نحو 250 منزلاً ومرفقاً عاماً، من بينها مستشفيان ومدارس وأفران.

ولفت إلى أن الفرق استجابت أيضا لبلاغات تتعلق بسحب أكثر من 150 سيارة علقت في السيول، إضافة لتصريف المياه من أكثر من 100 موقع في الطرقات الرئيسية.

وتشهد أجزاء واسعة من محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وشرق حمص وحماة وحلب، في الأيام الأخيرة، أمطارا رعدية غزيرة، مصحوبة بتساقط البرد ورياح قوية.

وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، ما أدى إلى انقطاع طرق وتضرر مرافق عامة، وسط استمرار عمليات الاستجابة والإنقاذ.



