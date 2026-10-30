إيراولا يرفض الحديث عن منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

أكد أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا، مشددًا على أهمية التركيز في كل مباراة على حدة.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال، حامل اللقب، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، حيث يمنح الفوز الريدز فرصة تقليص الفارق مع الفريق اللندني إلى ثلاث نقاط، علمًا بأن أرسنال يتساوى حاليًا مع مانشستر سيتي في صدارة جدول الترتيب.

ويدخل ليفربول اللقاء بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، في ظل تطور أداء الفريق تحت قيادة إيراولا، الذي يتولى المسؤولية خلال موسمه الأول مع النادي، خلفًا للهولندي أرني سلوت.

وقال إيراولا، في تصريحات صحفية يوم الجمعة: "ما زلنا في شهر أكتوبر، وعلينا التعامل مع كل مباراة على حدة. أرى أن التوقيت المناسب للنظر إلى جدول الترتيب يكون عندما نكون قد واجهنا جميع المنافسين مرة واحدة، أي مع الوصول إلى منتصف الموسم".

وأضاف: "في الوقت الحالي، نحن بحاجة إلى التطور ومواصلة التحسن".

وعن ارتفاع طموحات جماهير ليفربول وإيمانها بقدرة الفريق على المنافسة على اللقب، قال: "من الجيد أن تكون لدى الجماهير طموحات وأن تعتقد أن فريقها قادر على تحقيق الفوز".

وتحدث مدرب ليفربول عن مواجهة أرسنال، مؤكدًا صعوبة اللقاء، وقال: "نعرف أرسنال جيدًا وندرك مدى قوته، فهو يمتلك لاعبين مميزين يعملون بتناغم كبير، وعلينا أن نكون مستعدين لهذا التحدي".

وتابع: "ستكون مباراة صعبة، لكننا نثق في لاعبينا وفي أنفسنا، كما نعتمد على الأجواء الرائعة التي ستصنعها جماهيرنا يوم الأحد، وآمل أن نقدم المستوى الذي يساعدنا على الفوز".

وعن سلسلة الانتصارات الأخيرة، أوضح إيراولا: "حققنا خمسة انتصارات متتالية، لكن اثنين منها فقط كانا في الدوري، لذلك نحتاج إلى مزيد من الانتصارات في المسابقة لتعويض النقاط التي فقدناها".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نعرف الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها، ومن الجيد أن نواصل العمل على تحسين الفريق بالتزامن مع تحقيق النتائج الإيجابية".