قائد القيادة المركزية الأمريكية: الحصار منع إيران من تصدير النفط

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قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن الحصار المشدد المفروض على الموانئ الإيرانية منع طهران من تصدير النفط.

جاء ذلك في تصريح مصور لقائد "سنتكوم" براد كوبر، نشره حساب القيادة المركزية، على منصة شركة "إكس" الأمريكية الجمعة.

وأوضح كوبر أنه زار بعض القواعد في الشرق الأوسط مطلع الأسبوع، وحلّق فوق مضيق هرمز، حيث شاهد سفنا تجارية تحمل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وبضائع متنوعة.

وادعى أنه لم يرصد أي وجود للحرس الثوري في المنطقة، وأن البحرية الإيرانية بأكملها أُغرقت.

وقال كوبر إن القوات الأمريكية أزالت ألغاما بحرية إيرانية من ممرات العبور الدولية في المضيق، وتواصل عملياتها لإبقائها مفتوحة.

وأضاف أن بلاده ساعدت دول الخليج على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ الصيف الماضي، بينما منعت إيران من تصدير النفط عبر الحصار المشدد على موانئها.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.