 سلة الزمالك تهزم الجزيرة في دوري المرتبط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلة الزمالك تهزم الجزيرة في دوري المرتبط

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 9:31 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 9:31 م

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 57-51، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور الثمانية لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 20-21

الفترة الثانية: 28-27

الفترة الثالثة: 43-43

الفترة الرابعة: 57-51

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه أندية الأهلي والجزيرة وبتروجت.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجت، يوم الاثنين المقبل، على صالة نادي اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدور نفسه بالبطولة.


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