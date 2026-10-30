تستضيف سينما زاوية فعالية «أيام فلسطين السينمائية حول العالم»، يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 نوفمبر، من خلال عرض 3 أفلام فلسطينية، ضمن النسخة الرابعة من المبادرة التي ينظمها «فيلم لاب فلسطين»، بالتزامن مع الذكرى الـ109 لإعلان وعد بلفور.

الفيلم الأول هو «المنام» للمخرج محمد ملص، ويتناول أحلام مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال الحرب الأهلية، من خلال مقابلات أجراها المخرج معهم حول الأحلام التي شاهدوها أثناء نومهم. ويقدم الفيلم صورة إنسانية عن الذاكرة واللجوء والخوف والأمل، متخذًا من الأحلام مدخلًا لفهم التجربة الفلسطينية.

أما الفيلم الثاني فهو «ليس لهم وجود» للمخرج مصطفى أبو علي، ويوثق أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وآثار القصف الإسرائيلي، وحياة المقاتلين في معسكرات التدريب. ويُعد العمل من الأفلام المرتبطة بتاريخ السينما الفلسطينية التسجيلية، ومن الأعمال التي وثقت التجربة الفلسطينية في المخيمات.

ويُختتم العرض بالفيلم الثالث «الزهور تقف بصمت تشهد» للمخرج ثيو باناجوبولوس، الذي يتناول اكتشاف مخرج فلسطيني أرشيفًا سينمائيًا نادرًا صوّره رحالة اسكتلندي للزهور البرية في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني.

ويعيد المخرج تقديم هذه الصور الأرشيفية في محاولة لاستعادة الذاكرة البصرية الفلسطينية، والتأمل في معاني الأرض والغياب والفقدان.