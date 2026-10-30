شمس البارودي تكشف سبب شطب عضويتها من نقابة الممثلين وتوجه رسالة إلى نجوى إبراهيم: النصيحة في العلن فضيحة

وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة إلى الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، على خلفية الجدل المثار بسبب انتقادات الأخيرة لإطلالات عدد من الفنانات خلال مشاركتهن في مهرجان الجونة السينمائي، مستعيدة كواليس قرارها شطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية، وكاشفة عن السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وكتبت شمس البارودي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة بدأت فيها بتوجيه الشكر إلى نجوى إبراهيم، مؤكدة اتفاقها مع رأيها في بعض ما طرحته، لكنها كانت تتمنى أن تختار طريقة مختلفة لتوصيل وجهة نظرها.

وقالت البارودي في رسالتها: «تعلمنا حتى في الدعوة لدين الله النصيحة في العلن فضيحة»، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل أن تتواصل نجوى إبراهيم مع نقيب المهن التمثيلية بشكل شخصي، وتطالبه بتوجيه النصح إلى الفنانات اللاتي تعترض على إطلالاتهن، بدلًا من تناول الأمر بصورة علنية.

واستعادت شمس البارودي موقفها من عضوية نقابة المهن التمثيلية عقب اعتزالها الفن، موضحة أنها قررت شطب انتسابها بنفسها، بعد تعليق للفنانة الراحلة فاطمة مظهر على قرار اعتزالها، رأت أنه أساء إليها، وهو ما دفعها إلى تفضيل الانسحاب دون الدخول في سجال أو توجيه انتقادات إلى زميلاتها اللاتي عملت معهن أو الفنانات اللاتي جئن بعدها.

وأكدت أنها لم تتحدث بسوء عن زميلاتها، احترامًا لاختلاف اختيارات كل إنسان وقناعاته، مشددة على ضرورة الفصل بين العمل الفني والسلوك الشخصي. وقالت إن لكل إنسان عقلًا يدرك به اختياراته، وإن الله وحده هو المطلع على سرائر النفوس، وما فعله كل شخص وما سيحاسب عليه.

كما أبدت البارودي استياءها من تحول تأييد الجمهور لنجوى إبراهيم إلى مساحة للهمز واللمز في فنانات ما زلن زميلات لها، معتبرة أن الاختلاف حول الملابس والإطلالات لا ينبغي أن يتحول إلى منافسة في الحديث عمن ارتدت أو تعرت، لأن الحكم على الآخرين ليس من شأن البشر.

وتطرقت في رسالتها إلى تصريحات المستشار مرتضى منصور في سياق الأزمة، مؤكدة احترامها وتقديرها له، لكنها اعترضت على حدة أسلوبه، قبل أن تختتم حديثها بالتأكيد على أن قول الحق لا يعني بالضرورة أن تكون طريقة طرحه صحيحة، قائلة: «ليس كل كسب لقول حق يعتبر حقا»، ومشددة على أن النصيحة ينبغي أن تأتي بحب وصدق حتى لا تتحول إلى شماتة أو فضيحة.

* تفاصيل أزمة نجوى إبراهيم وأشرف زكي

وتعود الأزمة بين نجوى إبراهيم وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى تصريحات أدلت بها الإعلامية وانتقدت خلالها إطلالات بعض الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي، متسائلة عن طبيعة الملابس التي يظهرن بها في المهرجانات والأعمال الفنية، ومبدية اعتراضها على عدم مراعاة طبيعة المكان والمناسبة.

وأثارت تصريحاتها اعتراض أشرف زكي، الذي أجرى مداخلة هاتفية معها في برنامج «بيت العز» عبر إذاعة «نجوم إف إم»، مؤكدًا استياء عدد من الفنانات مما قالته، ومطالبًا إياها بتحديد من تقصدهن بانتقاداتها، ومعتبرًا أن التعميم أساء إلى فنانات مصر.

ومن جانبها، أكدت نجوى إبراهيم خلال المداخلة أنها لم تقصد إهانة أي فنانة أو استهداف أسماء بعينها، موضحة أنها تتحدث من منطلق لقب «ماما نجوى» الذي ارتبط بها لدى الجمهور، وأنها تنظر إلى الفنانات باعتبارهن مثل بناتها، مع تمسكها بحقها في التعبير عن رأيها، وتأكيد احترامها لأشرف زكي وتاريخ الفنانات.