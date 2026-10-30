 التحالف يعلن تدمير مسيرة حوثية في المدينة المنورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف يعلن تدمير مسيرة حوثية في المدينة المنورة

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 9:36 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 9:42 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير مسيرة أطلقها الحوثيون، في منطقة المدينة المنورة غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان: "اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة المدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وهذا رابع هجوم حوثي استهدف السعودية الجمعة، حيث أعلن التحالف في بيانات سابقة، تدمير صاروخ باليستي بالمنطقة الجنوبية، وصاروخ كروز بالمنطقة الغربية، ومسيرة بمنطقة مكة المكرمة.

وحتى الساعة 19:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي بشأن بيان المالكي، لكنها نفت سابقا ما أعلنه التحالف بشأن استهدافاتها لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد حوثي متواصل ضد السعودية، شمل هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع داخل المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.

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