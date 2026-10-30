سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد طفل فلسطيني، الجمعة، متأثرًا بجراح أصيب بها في إطلاق نار إسرائيلي سابق على قطاع غزة، بينما أصيب 17 فلسطينيا على الأقل جراء قصف متفرق استهدف مدينتي غزة وخان يونس.

وتأتي هذه الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول باستشهاد الطفل يامن هشام يحيى صقر (10 سنوات) متأثرًا بجراح أصيب بها جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاهه، الثلاثاء، في منطقة قيزان أبو رشوان بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي أحدث الغارات الإسرائيلية، أصيب 12 فلسطينيا، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت نقطة لشحن الهواتف المحمولة في منطقة المسلخ غربي مدينة خان يونس، وفق ما أفاد به مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي لمراسل الأناضول.

كما أصيب فلسطينيان بجراح خطيرة جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع مدني في منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس، وفق المصدر ذاته.

وفي مدينة غزة شمالي القطاع، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف طائرة استطلاع إسرائيلية على حي الشيخ عجلين جنوبي المدينة، وفق مصدر طبي للأناضول.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية ومحلية للأناضول بأن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل باتجاه شقة في بناية سكنية بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين بجروح طفيفة.

وفي وسط القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة لمنازل داخل مناطق انتشاره شرقي بلدة المصدر، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف في محيط المنطقة.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان أن عملية النسف أدت إلى تدمير مبان ومنازل مخلاة من السكان.

وأضاف الشهود أن دوي انفجار ضخم سُمع في مناطق واسعة من قطاع غزة جراء العملية.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حتى الخميس، عن استشهاد 1574 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و687 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، قتلت خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد عن 175 ألفا، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.