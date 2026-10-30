ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا"، وإن واشنطن تريد ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك أسلحة نووية بأي شكل.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة "كانساس سيتي" الجمعة، تناول خلالها الملف الإيراني قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وفي معرض حديثه عن مسار الحرب، في ظل الجدل بشأن ارتفاع أسعار الوقود بالولايات المتحدة، قال ترامب: "الحرب ستنتهي قريبًا"، متوقعا انخفاض أسعار النفط سريعا فور انتهاء الحرب.

وادعى أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، دون أن يوضح موعد إبرام اتفاق محتمل أو صيغته.

وبدأت الحرب بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين.