بوتين: السودان شريك مهم لروسيا في العالم العربي وأفريقيا

وصف رئيس روسيا فلاديمير بوتين السودان بـ"الشريك المهم لروسيا في العالم العربي وإفريقيا"، وقدم لرئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان خارطة طريق لتطوير التعاون الثنائي.

وقال بوتين خلال لقائه مع البرهان، الذي شارك في القمة الروسية الأفريقية الثالثة: "أود أن أؤكد أن السودان شريك مهم لروسيا في العالم العربي وفي القارة الأفريقية"،بحسب قناة"ار تي العربية" الروسية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا والسودان يحتفلان هذا العام بمرور 70 عاما على التعاون الدبلوماسي بينهما.

وأكد الرئيس الروسي أن التعاون بين البلدين، بما في ذلك في الشئون التجارية والاقتصادية، مستمر في التطور الودي والبناء.

وتابع: "تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والسودان أكثر من مرتين العام الماضي، وزاد بنسبة 25% أخرى خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام. وهذا منحى إيجابي للغاية. ويعد السودان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين لروسيا في إفريقيا".

كما أفاد بأن روسيا أعدت خارطة طريق لمجالات التعاون الواعدة بين البلدين. وأضاف: "أود أن أسلمكم الخارطة، وأطلب منكم أن توجهوا مساعديكم، أعضاء الحكومة السودانية، لدراستها بعناية واختيار ما ترونه الأكثر إثارة للاهتمام وملاءمة للعمل المشترك".

وقال: "يتم إعداد المواطنين السودانيين في المؤسسات التعليمية الروسية. وقد تم تخصيص 100 مقعد ممول من الميزانية الروسية للمواطنين السودانيين هذا العام، وسيتم زيادة الحصة إلى 140 مقعدا العام المقبل".

وأضاف: "نحن نراقب الوضع في السودان عن كثب، حيث يستمر النزاع المسلح منذ أكثر من 3 سنوات. وندرك أن الشعب السوداني يمر بظروف صعبة. ووفقا لبياناتنا، فقد تجاوز عدد اللاجئين والنازحين 13 مليون شخص. وقد لحقت أضرار بالاقتصاد والبنية التحتية على حد سواء".

وأشار بوتين إلى أن روسيا شاركت في تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

كما أكد أن بلاده " تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية والتوصل إلى تسوية سياسية"