نجم المغرب السابق: إهدار ركلة دياز أمام السنغال سيناريو متفق عليه

أثار المغربي يونس بلهندة، لاعب المنتخب المغربي السابق، جدلًا واسعًا بتصريحاته بشأن ركلة الجزاء التي أهدرها مواطنه إبراهيم دياز خلال نهائي كأس أمم أفريقيا، مشيرًا إلى اعتقاده بوجود اتفاق مسبق بين لاعب ريال مدريد وإدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال، بشأن عدم تسجيل الركلة.

وقال بلهندة، خلال مقابلة مع قناة "AFTER FOOT" الفرنسية، إنه لا يرى ما حدث أمرًا طبيعيًا، معربًا عن شكوكه بشأن ملابسات تنفيذ ركلة الجزاء، ومشيرًا إلى احتمال وجود تفاهم مسبق بين دياز وحارس السنغال.

وأضاف الدولي المغربي السابق: "أعتقد أن هناك اتفاقًا مسبقًا بشأن ركلة الجزاء، لأن ما حدث ليس طبيعيًا، وأظن أنهما اتفقا على ما سيحدث عند تنفيذها".

وتابع بلهندة تصريحاته بالتأكيد على أن إبراهيم دياز ربما أبلغ ميندي بأنه لن يسجل ركلة الجزاء، مستندًا في وجهة نظره إلى رد فعل لاعبي المنتخب السنغالي، الذي اعتبر أنه لم يعكس حالة المفاجأة المعتادة عقب إهدار ركلة حاسمة.

وشدد بلهندة على أن ما طرحه يظل مجرد اعتقاد شخصي وتفسيره الخاص لما حدث في المباراة، دون تقديم أدلة تؤكد وجود اتفاق بين اللاعبين.