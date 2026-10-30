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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وطائرة مسيرة في منطقة الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".

وأشار المالكي في تدوينة منفصلة إلى "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض"، دون تفاصيل.

ولم يقدم المتحدث معلومات إضافية حول الأضرار الناجمة عن الحادثتين.

وصباح الجمعة، أعلن المالكي، عبر "إكس"، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة مكة المكرمة.

كما أفاد باعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) أطلقته الجماعة باتجاه المنطقة الغربية، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، تنفيذ الجماعة أي عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي أو استهداف مكة المكرمة.

وقال سريع، في تدوينة عبر "إكس"، إن "قواتنا تؤكد أنها لم تنفذ اليوم أي عملية باتجاه العمق السعودي"، مشيرا إلى أن عمليات الجماعة "تستهدف منشآت السعودية النفطية وقواعدها العسكرية".

والخميس، أعلن الدفاع المدني السعودي، إصابة مواطن بجروح وتضرر منزل ومركبة، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي واعترضتهما الدفاعات الجوية في العاصمة الرياض.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد حوثي متواصل ضد السعودية، شمل هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع داخل المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.