طرابزون سبور يعلن إصابة ثنائي الفريق

أعلن نادي طرابزون سبور تعرض اثنين من لاعبيه للإصابة وذلك قبل مواجهة غازي عنتاب ضمن منافسات الدوري التركي.

وفاز طرابزون سبور مؤخرا على ريزاسبور بنتيجة 4 / 3 ليواصل نتائجه الإيجابية بقيادة نجمه المصري محمد صلاح.

وقال طرابزون سبورت في بيان رسمي إن لاعبيه فرانكولينو ديو وأرال شيمشير تعرضا للإصابة، عقب خضوعهما للفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي، لتحديد طبيعة الإصابتين وبدء البرنامج العلاجي.

وقال أحمد بشير، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن الفحوصات التي خضع لها فرانكولينو ديو، بعد شعوره بآلام في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر خلال الدقائق الأخيرة من مباراة تشايكور ريزه سبور، كشفت عن وجود نزيف وتورم في العضلة والوتر العضلي الداخلي بالجزء الخلفي من الفخذ.

وفيما يتعلق بأرال شيمشير، أوضح بشير أن اللاعب شعر بآلام في الجانب الخارجي من الجزء السفلي للساق اليمنى خلال أحد تدريبات الفريق، قبل أن تكشف أشعة الرنين المغناطيسي عن وجود نزيف جزئي وتورم في الجزء الخارجي من العضلة.

وأكد النادي بدء الجهاز الطبي في تنفيذ البرنامج العلاجي للاعبين، دون الكشف عن المدة المتوقعة لغيابهما عن الملاعب أو موعد عودتهما للمشاركة في المباريات.