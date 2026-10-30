أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدرب الوطني عبد الكريم الجيناني، لتولي منصب المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول، في خطوة تستهدف تعزيز الطاقم التقني خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن الجيناني يمتلك خبرات متنوعة في المجال الرياضي، اكتسبها خلال مسيرته السابقة كلاعب، وكذلك من خلال تجاربه التدريبية المتعددة داخل منافسات كرة القدم المغربية.

وتعد هذه العودة الثانية للجيناني إلى الجهاز الفني للرجاء، بعدما سبق له العمل مدربًا مساعدًا بالفريق خلال الموسم الرياضي 2024-2025، قبل أن يجدد النادي ثقته فيه ويستعين بخدماته مجددًا ضمن الطاقم التقني للفريق الأخضر، حسبما ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية.

يذكر أن قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كانت قد أوقعت الرجاء في المجموعة التي تضم الأهلي، بجانب أول أغسطس الأنجولي وأسكو كارا التوجولي.