جيش الاحتلال يستعد للانسحاب تدريجيًا من الخليل

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب تدريجيًا من مدينة الخليل، عقب استكمال هدم منازل فلسطينيين متهمين بقتل جنديين إسرائيليين الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع «واللا» العبري، بدأت قوات الاحتلال، الجمعة، إعادة فتح الطرق في الحي، عقب الانتهاء من تفجير المنازل، فيما لم يُحدد بعد موعد نهائي للانسحاب، وسط تقديرات بإتمامه خلال ساعات أو أيام، مع تقليص الوجود العسكري إلى الحد الأدنى تمهيدًا لإنهاء العملية، وفقًا لوكالة «معا» الفلسطينية.

وفي هذه المرحلة، منعت قوات الاحتلال العائلات الفلسطينية التي حاولت العودة إلى منازلها في الحي من دخولها، ولم تسمح لها بالعودة حتى الآن. ومن المتوقع أن يتمكن السكان من العودة إلى منازلهم عقب اكتمال الانسحاب.

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة القيادة السياسية على مطالب الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمليات في المنطقة. ويُشكل فتح الطرق وخفض عدد القوات بدايةً لنهاية العمليات العسكرية في المنطقة، رغم عدم تحديد موعد نهائي لانسحاب الجيش حتى الآن.