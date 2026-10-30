أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة 3 مواجهات غدًا السبت 31 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز «دوري أورا».

وأسندت اللجنة إدارة مباراة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة، المقرر انطلاقها في الخامسة مساءً على استاد الإسكندرية، إلى وائل فرحان حكمًا للساحة، ويعاونه محمد فاروق وعمران فريج، بينما يتولى حسن محمود مهمة الحكم الرابع.

ويتولى أحمد حامد فهيم مسؤولية تقنية الفيديو، بمساعدة محمد نهاد.

وفي مواجهة بتروجت وسموحة، المقرر إقامتها في الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد، وقع الاختيار على محمد عباس قابيل حكمًا للساحة، ويعاونه رجب محمد وسيد نافع، بينما يتولى عمرو عابدين العطار مهمة الحكم الرابع.

ويقود السيد شعبان غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد ماجد.

أما مباراة سيراميكا كليوباترا وزد، التي تقام في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، فيديرها حمادة القلاوي حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد زيدان ومحمد علي توفيق، بينما يتولى حسني سلطان مهمة الحكم الرابع.

ويتولى خالد جمال الغندور إدارة تقنية الفيديو، بمساعدة صبحي العمراوي.