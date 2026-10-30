قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، رئيس وزراء الأردن سابقًا، إن جميع الدول العربية معنية بالقضية الفلسطينية.

وأضاف في حديثه لبرنامج «الجلسة سرية»، مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السردية الإسرائيلية لا تستهدف طرفًا بعينه، بل تمتد آثارها إلى الأمة العربية بأكملها، موضحًا أن الدولة التي لا تشعر بالتهديد اليوم قد تواجهه غدًا أو بعد غد.

وأوضح أنّ القضية الفلسطينية قضية شعب تعرض لظلم كبير وغير إنساني، لا يمكن لأي إنسان قبوله، منتقدًا اتهام كل من يعارض الصهيونية أو يتحدث عن إسرائيل بمعاداة السامية، في حين أن أفعال إسرائيل نفسها، وفق تعبيره، تتعارض مع العقيدة إذا كانت هذه العقيدة صحيحة.

وأكد الملقي ضرورة تبني مقاربة عربية جديدة، تقوم على إدراك أن الصراع العربي الإسرائيلي ليس صراعًا إسرائيليًا فلسطينيًا فحسب، بل هو صراع بين إسرائيل والعرب، وبالتالي فإن جميع الدول العربية مستهدفة.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى في هذه المقاربة تتمثل في إنهاء الأزمات داخل الدول العربية، من خلال تحرك سريع وواضح وأصيل لمعالجة الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن، متسائلًا عن الأطراف التي تعبث بهذه المنطقة، ومشيرًا إلى أنها أيادي دول إقليمية تسعى إلى فرض هيمنتها.

وأوضح أن المنطقة تتعرض حاليًا لهجوم من دول إقليمية وازنة تسعى إلى الهيمنة، معتبرًا أن سبب ذلك لا يعود إلى قوة هذه الدول بقدر ما يرتبط بضعف الجانب العربي، مستشهدًا بالبيت الشعري: «ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يُهَدَّمِ».