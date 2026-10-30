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أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، أن جماعة الحوثي استهدفت مطار عدن الدولي وقصر المعاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) بصواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مطار عدن وقصر المعاشيق بصواريخ باليستية".

وأضاف النزيلي أن الجماعة "مستمرة في استهدافها لمقدرات الشعب اليمني".

واعتبر أن استهداف المطارات يكشف التناقض بين ادعاءات الحوثيين رفع الحصار وممارستهم له بحق اليمنيين.

ولم يقدم النزيلي تفاصيل بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، كما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأنه.

ويُعد هذا الاستهداف الثالث الذي يتعرض له قصر المعاشيق الرئاسي.

ومنذ يوليو الماضي، تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، خصوصا بمحافظة تعز المطلة على مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من ربع مليون نسمة، بحسب تقارير أممية.

وأدى التصعيد المتجدد إلى كسر الهدوء النسبي الذي شهده اليمن منذ أبريل 2022، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة السكان جراء المواجهات والنزوح.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.